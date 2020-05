La Federazione GroupCycling e Gruppo sportivo Bcc della Valle del Trigno San Salvo insieme per ricordare Mike Mastrippolito, l’operaio della Trigno Energy vittima delle conseguenze di un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso anno nella zona industriale di Piana Sant’Angelo.



Domenica prossima, 25 agosto 2013, appuntamento sportivo con una pedalata ecologica di 9 chilometri e con una doppia esibizione di spinning.



Si inizia alle ore 17.00 con il ritrovo in piazza De Gasperi per la pedalata ecologica organizzata dal gruppo sportivo Bcc della Valle del Trigno. La partenza avverrà alla 17.30 per una sosta davanti ai cancelli della Pilkington dove i ciclisti si fermeranno per 5 minuti. Ci sarà il suono delle sirene della fabbrica con le bandiere a mezz’asta per ricordare la giovane vita spezzata. Un momento di riflessione e di memoria fortemente voluto dalla Pilkington spa e dal suo presidente Graziano Marcovecchio.



Poi di nuovo tutti in sella e arrivo in lungomare Cristoforo Colombo al Cocorito Village di San Salvo Marina dove si concluderà la prima parte del memorial Mike Mastrippolito.



A seguire - con inizio alle ore 19 e secondo appuntamento alle ore 20.30 - lo special class di spinning con il coordinamento delle esibizioni degli insegnanti Barbara Tartaglia, Luigi Di Chiacchio e Gaspare Firmani.



Al termine sia della pedalata ecologica che delle due esibizioni di spinning è previsto un buffet curato dai volontari della Valtrigno.