Finirà in Consiglio regionale la vicenda dei conti in rosso del Consorzio di bonifica Sud di Vasto. Ammontano a 23 milioni di euro i debiti dell'ente, che ha competenza sul Vastese, l'Area frentana e la Val di Sangro, praticamente due terzi della provincia di Chieti. I numeri sono stati messi nero su bianco e resi noti nei giorni scorsi dal presidente del collegio dei revisori dei conti, Raffaele Felice, che ha duramente criticato il presidente del consorzio, Fabrizio Marchetti, invitando la Regione Abruzzo a intervenire per rinnovare i vertici dell'ente.

"Il capogruppo dell’Udc della Regione Abruzzo Antonio Menna ha chiesto al consigliere Gino Milano di convocare, alla ripresa dei lavori, la Commissione Vigilanza da lui presieduta per audire il presidente del Collegio dei revisori dei Conti Raffaele Felice, il presiedente Fabrizio Marchetti e l’assessore regionale all’Agricoltura Mauro Febbo per capire cosa sta succedendo all’interno del Consorzio di Bonifica di Vasto, ma soprattutto di acquisire la documentazione relativa alla gestione e ai bilanci dell’Ente". Lo annuncia una nota dell'Udc

"C’è necessità di fare chiarezza - afferma Menna – relativamente alle pesanti affermazioni e alla denuncia del presidente del collegio dei revisori sui debiti accumulati, sulle dimissioni in massa dei rappresentanti delle organizzazioni agricole, sulla rielezione del presidente e del Consiglio di Amministrazione sullo stato dell’arte dei lavori della diga di Chiauci e sul paventato rischio della futura gestione da parte della Regione Molise. Occorre, senza indugio, conoscere la reale situazione finanziaria e di gestione del Consorzio di Bonifica Sud".