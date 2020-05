Festa esclusiva al Baja Village. Per la prima volta e dopo il grande successo di luglio con il tour mondiale "I love Ibiza", fa tappa nella discoteca il party dell'anno che sta spopolando nei migliori club di tutto il mondo, il Balearic Pirates. Direttamente dalla famosissima e frequentatissima Isla blanca, una delle “mecche” del popolo della notte, divertimento assicurato e musica in pista fino all’alba anche al Baja Village con un format ormai collaudato e di sicuro successo, riproposto in riva all’Adriatico. In consolle, doppio spettacolo con il Dj Overmars e la coppia Grani&Costa.

Dopo il tutto esaurito di Ferragosto e di sabato scorso, si preannuncia un’altra serata di gran pienone. Pubblico, tra l’altro, sempre più raffinato ed elegante, quello che si ritrova nel fine settimana nella discoteca alle porte nord della città. Previsto anche per sabato il servizio bus navetta molto richiesto durante tutta la stagione, soprattutto dai più giovani. Partenze anche sabato Vasto e Vasto Marina (389.4433008) e da Termoli e Pescara (Info: 393.1551760).

Info/prenotazioni:389/1910111 389/4433008 0873/801934 - www.bajavillage.com