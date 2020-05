Il 23 agosto 2013, le Sale Nobili di Palazzo D’Avalos a Vasto ospiteranno l’apertura della mostra Rectoverso, ideata e curata da Mariano Cipollini che vede protagoniste le artiste Miranda Gibilisco ed Emanuela Barbi. La mostra, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, s’inserisce all’interno di un circuito strettamente culturale che da sempre caratterizza le scelte della città di Vasto, ponendola di fatto tra i luoghi più attenti ed illuminati in tal senso.

I lavori delle due artiste, pur nascendo da esigenze narrative diverse ed a tratti contrastanti, ci permettono di esplorare attraverso il paesaggio, inteso nel senso più ampio del termine, una variegata gamma di argomenti che non sono altro che i fondamentali archetipi del pensiero umano. Un’esposizione incentrata sul rapporto tra “la natura delle cose e le cose della natura”, che mostra, attraverso le opere presentate, le trasformazioni liriche della stessa, puntando senza esitazioni su personalissime riletture dagli aspetti spiccatamente intimisti.

Attente osservatrici della natura, trascrivono attraverso installazioni dai forti contenuti narrativi con risvolti a tratti provocatori, personali tematiche esistenziali. Si rendono artefici di fondamentali elaborazioni del pensiero; ne colgono le trasformazioni che lentamente ed inesorabilmente modificano il nostro modo d’interagire con un esterno, ridisegnando, poi, nuovi e futuri scenari che scaturiscono da riletture introspettive dalle forti valenze sociologiche.



Scheda Tecnica

RECTOVERSO

Miranda Gibilisco

Emanuela Barbi

23 agosto – 14 settembre 2013

A cura di: Mariano Cipollini

Testi critici di Mariano Cipollini

Vernissage 23 agosto ore 19

Palazzo D’Avalos

Piazza Lucio Valerio Prudente, 5

www.museipalazzodavalos.it

palazzodavalos@archeologia.it

Orari:

Aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 18 alle 24 (per il mese di agosto)

Aperto tutti i giorni dalle10:30 alle 12:30 e dalle 18 alle 22 (per il mese di settembre)

Ingresso gratuito per la mostra