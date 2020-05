Saranno esposte tante foto dei nostri clown volontari Ricoclaun, per testimoniare il nostro colore, entusiasmo e simpatia nei tanti momenti della nostra attività nel nostro territorio. La mostra sarà aperta, dal 23 al 29 Agosto 2013 dalle 21, presso la Casa Rossetti, (vicino la Loggia Ambling) con entrata libera.



La mostra fotografica è una modalità comunicativa nuova per noi. Abbiamo deciso di esporre tante foto, tanti sorrisi, condividere tanti momenti, per far conoscere ancora di più l’attività di volontariato veramente speciale che svolgiamo : cioè quella della clown terapia.



Certo l’essere o diventare “volontario” dell’associazione Ricoclaun o di qualsiasi associazione di volontariato è qualcosa di atipico, nella nostra società del terzo millennio legata più che mai al profitto e al consumismo . Il volontario infatti non guadagna “denaro”, ricava la gioia di donare il proprio entusiasmo, il proprio impegno e capacità per rendere migliore l’esistenza di chi si trova in difficoltà. Regala il suo tempo libero per donare un sorriso ai piccoli e grandi pazienti degli ospedali di Vasto, Lanciano e Termoli.



La finalità della mostra fotografica è poi quella di conoscere nuove persone che vogliano intraprendere questa bellissima attività di volontariato insieme a noi, per potenziare le nostre attività nel territorio. Vorremmo a questo proposito organizzare nei prossimi mesi un nuovo corso clown Ricoclaun, perché se anche il volontariato è tempo regalato, non può essere improvvisato. Ma non occorre essere artisti per diventare volontari clown, neppure essere medici, né avere specifiche competenze: è sufficiente avere voglia di giocare e di mettersi in gioco, di guardare il mondo con allegria e di donare un po’ del proprio tempo.



L’inaugurazione della mostra è Venerdì 23 Agosto 2013, alle ore 21.

Ci saranno tante foto di clown nei vari momenti della vita dell’associazione, ma anche uno spazio alla poesia, da quelle di autori importanti a quelle di autori meno conosciuti, per dare anche un momento di riflessione, e magari creare maggiore interesse verso il volontariato.



Vogliamo attraverso la mostra offrire ogni sera, eventi tematici diversi per stupirvi con il colore e l’entusiasmo dei clown della Ricoclaun:

Venerdì 23 agosto, ore 21 - 24 : Inaugurazione e poi dalle 22 alle 23 ci sarà uno spettacolo di bolle di sapone giganti.



Sabato 24 agosto, ore 21-24 : trucca bimbi strepitosi

Domenica 25 agosto, ore 21-24 – sculture di palloncini per piccoli e grandi



Lunedì 26 agosto, ore 21-24 Tatuaggi bellissimi, anche con glitter

Martedì 27 agosto, ore 21-24 - spettacolo di bolle di sapone giganti



Mercoledì 28 agosto, ore 21-24 : trucca bimbi bellissimi



Il 29 agosto, in particolare, nell’ambito della mostra, si propone un evento speciale " le dolci melodie accompagnano l'eleganza della poesia, l'emozione delle parole e il suono di una voce che colora, profuma e s'intreccia con la gioia di un sorriso”, con la collaborazione del dr. Gaetano Fuiano e i maestri Davide Di Ienno e Alessandro Pensa.



La mostra fotografica Ricoclaun, sarà itinerante, infatti oltre a Vasto, nella prima settimana di Settembre sarà esposta a Lanciano nel Foyer del Fenaroli e nella seconda settimana di ottobre al Castello Svevo di Termoli.

Speriamo di meravigliare il visitatore con la magia delle foto, l’eleganza della poesia, l’emozione delle parole, la passione e l’entusiasmo dei clown, per far capire quanto è importante...donare un sorriso.

Rosaria Spagnuolo