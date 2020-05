Ricordi, emozioni e i segreti per come realizzare opere dall’importanza internazionale. Grande successo per il seminario tenuto dal Maestro Giuseppe Ferrara ospite del Vasto Film Festival.

Tema dell’appuntamento: “il Cinema tra Cronaca e Storia”. Il regista grazie al suo tratto inconfondibile - unire i materiali ricostruiti per esigenze di scena con le testimonianze dirette - ha regalato al cinema italiano un nuovo modo su come produrre opere e documentari di altissima qualità (ricordiamo tra gli altri Il Sasso in bocca, Cento Giorni a Palermo, Giovanni Falcone, P2 Story, il Caso Moro) e che ha ispirato le produzioni di registi internazionali come ad esempio Oliver Stone.

Il regista ha evidenziato soprattutto l’importanza dell’utilizzo dell’intervista, delle testimonianze dirette che, accompagnate da una dettagliata ricerca sulle indagini della magistratura, offrono il valore aggiunto necessario per la realizzazione di un film storico.

A Vasto Ferrara ha portato un docu-fiction inedito al grande pubblico “L’Aeroporto Fantasma”, ambientato a Leverano, in provincia di Lecce. “Ho voluto realizzare quest’opera per dare spazio anche a fatti che apparentemente possono sembrare meno importanti rispetto ai grandi temi della storia italiana – queste le parole di Ferrara – è una storia dal grande fascino visto che ancora oggi a distanza da quei fatti del 1943 si crede che l’aeroporto funzioni ancora, nascosto, mescolato alle vigne del Conte Zecca”.

Il film verrà proiettato questa sera – mercoledì 21 Agosto – ai Giardini d’Avalos al termine di Voci nel Buio.

(Ufficio stampa Vasto film festival 2013)