La furia demolitrice dei vandali torna ad accanirsi sui bagni pubblici: dopo aver sfasciato i servizi igienici del centro di Vasto - in via Porta Palazzzo, all'Arena alle Grazie e in via Crispi - ora i teppisti hanno ripreso a colpire sulla riviera.

Scene di devastazione nei gabinetti esterni all'ex mercato del pesce di Vasto Marina, la struttura che da anni ospita il Circolo nautico e la Medicina turistica, la guardia medica estiva. Lì, lungo una parete laterale, si aprono due vani, ognuno dei quali e suddiviso in due stanzini adibiti a servizi igienici pubblici. In nottata, mani ignote hanno scardinato e spaccato le porte in legno di due bagni, rendendoli inutilizzabili. Gli addetti del Comune, in attesa dei lavori di riparazione, hanno chiuso il portone esterno in metallo. Al momento, rimane fruibile un solo bagno, situato nella stanza attigua e risparmiato dai vandali nel loro raid distruttivo.

Nemmeno le altre toilette pubbliche, al di sotto della rotonda di lungomare Cordella, sono state tralasciate: lì è stata sfondata una porta.