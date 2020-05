La cerimonia di premiazione del Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo andrà in scena in città il 23 agosto. L'evento più atteso dell'estate sansalvese è stato proposto dal Lions club di San Salvo, presieduto da Virginio Di Pierro, accolto e fatto proprio dalla locale Amministrazione comunale.

I Lions hanno voluto ricordare la figura di Raffaele Artese, sansalvese autentico, uno dei fondatori del club cittadino nonché autore di diverse pubblicazioni di narrativa e saggistica.

La giuria, composta dai signori Emilio Di Paolo, Maria Gaetana Di Iorio, Luigi Medea, Luigi Murolo, Annarosa Costantini, ha già consegnato al segretario Romolo Chiancone una busta sigillata con i nomi dei primi tre classificati.

La terna dei vincitori sarà resa nota nel corso della manifestazione. Il primo classificato riceverà un assegno da mille euro e una targa ricordo. Il secondo classificato riceverà un assegno da 500 euro e una targa ricordo. Il terzo classificato riceverà un assegno da 250 euro e una targa ricordo.

Il concorso era rivolto agli autori esordienti che hanno pubblicato un romanzo, in edizione cartacea, nel periodo gennaio 2012-aprile 2013.

Alla segreteria del Premio sono pervenute 20 opere. Tra i concorrenti, due scrittori di San Salvo. Un successo di partecipazione che va oltre ogni previsione. Questi i nomi dei componenti del Comitato Direttivo: Giovanni Artese (presidente), Silvana Marcucci (Vice Presidente), Romolo Chiancone (Segretario), Virginio Di Pierro (Tesoriere), Tiziana Magnacca, Antonio Cocozzella, Michele Molino e Francesco Stanziani.

Gli organizzatori (locale Lions Club e Comune di San Salvo) stanno lavorando sodo per regalare al pubblico una cerimonia di chiusura spettacolare. Interverranno gli Autori finalisti. Ospite d'onore la scrittrice Maristella Lippolis, che presenterà il suo romanzo Una furtiva lacrima. Non mancheranno momenti musicali dal vivo. Le musiche in programma saranno eseguite da un quintetto di ottoni e percussioni. L'evento sarà presentato da Romolo Chiancone.

In caso di maltempo la premiazione si svolgerà nell'attigua Casa della Cultura Porta della Terra. Ingresso gratuito.

Michele Molino