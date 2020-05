Quando parlano di Vasto, Gino e Mario hanno gli occhi che brillano. "Mia figlia, quando è venuta, mi ha detto: 'Papà , voglio rimanere qui, non voglio tornare in Canada'. Ora inizierà ad insegnare a Londra e potrà venire a Vasto 4-5 volte l'anno". Ci tiene a raccontarlo Gino Smargiassi, cognome chiaramente vastese, presidente del Vasto social club di Toronto.Â

Con lui, in piazza Pudente, c'è il vice presidente del sodalizio che raggruppa gli emigranti vastesi, Mario Luciani: "Rivedere i luoghi della mia infanzia è stato emozionante. Sono partito nel 1968, avevo 16 anni. Vasto era un piccolo paese, davanti alla chiesa dei Sette Dolori c'era solo una strada brecciata, ora è diventata grande. Ma la città vecchia la riconosco, mi piace perché è rimasta uguale; quella nuova non la riconosco, quando sono partito non esisteva. Sono andato via 45 anni fa per due motivi: c'era poco lavoro e quel poco che c'era veniva sottopagato. Da ragazzo, qui facevo il muratore, prendevo 1800 lire al giorno lavorando come gli adulti, che ne guadagnavano però 3mila 500. A Toronto ho lavorato sette anni nel settore edile per 2 dollari e 50 all'ora, equivalente più o meno a 1500 lire. Poi, per trent'anni sono stato autista dei mezzi del trasporto pubblico. Nel 2005 sono andato in pensione, ma lavoro ancora: ora sono direttore del magazzino di smistamento di una società farmaceutica".

Aveva perso i contatti con Vasto, ma "dopo 25 anni di matrimonio, ho detto a mia moglie, che è di origini calabresi: 'Devi venire a conoscere il mio paese'. Le avevo fatto vedere le foto e lei mi diceva: 'Ma nelle cartoline ogni posto è migliore di quanto non lo sia dal vivo'. Poi, quando ha visto Vasto, mi ha detto: 'E' più bella dal vivo che in foto'".Â

Il Vasto social club di Toronto è nato nel 1961. Oggi conta 100 iscritti su 300 vastesi che risiedono nella metropoli canadese. Organizza tre feste ogni anno: Dinner dance ad aprile, pic-nic a giugno e Golf tournament con raccolta fondi da destinare alle associazioni che assistono i disabili.

Gino Smargiassi è figlio di emigrante. Non è nato a Vasto, ma "ho cominciato a tornare nel 1967. Venivo con la mia famiglia ogni due anni fino al '79. Poi, sono tornato ancora nel 1995 e nel 1998. Dal 2009, ogni anno trascorro qui le vacanze con mia moglie, che si è innamorata di questa città , dove nel 2011 abbiamo festeggiato i nostri 25 anni di matrimonio. Mia figlia, quando è venuta a Vasto, mi ha detto: 'Papà , voglio rimanere qui, non voglio tornare in Canada'. Ora inizierà ad insegnare a Londra e tornerà a Vasto 4-5 volte l'anno".

A distanza di decenni, con la pesantissima crisi e il lavoro che non c'è, i giovani vastesi sono tornati a emigrare. "Mi chiedete se consiglio ai ragazzi di Vasto di venire in Canada? Se state bene qui, no. Altrimenti, se qui non trovate lavoro, venite. Chi ha voglia di lavorare sodo, trova sempre qualcosa da fare. Io, in 45 anni, non ho trascorso neanche un giorno da disoccupato", sottolinea Mario.

"La crisi - precisa Gino - c'è anche in Canada, anche se è meno grave che in Italia. A Toronto, il lavoro manuale si trova ancora, quello intellettuale no. Tant'è che mia figlia dovrà emigrare in Inghilterra".