Momenti di paura, ieri pomeriggio, a Scerni, dove una bombola di gas ha preso fuoco durante la preparazione delle conserve di pomodoro.

L'incidente, che per fortuna non ha causato danni alle persone, si è verificato nella casa di famiglia dell'ex deputato dell'Ulivo, Giovanni Di Fonzo, che si trovava in paese. Dopo la fiammata, che per fortuna non ha ferito nessuno, è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Gissi che hanno messo in sicurezza il fabbricato.

Gianni Quagliarella