Conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione della BCC Vasto Basket. La formazione biancorossa si ritroverà venerdì pomeriggio per ricominciare ad allenarsi con l’entusiasmo della promozione in Divisione Nazionale B. Il programma preparato da coach Di Salvatore, insieme al suo vice Cicchini e al preparatore fisico Andrea Ialacci è di quelli che non ammettono sconti. Si partirà con una prima settimana in cui i cestisti si alleneranno mattina e pomeriggio, prima di arrivare alla fase in cui gli allenamenti verranno intervallati con partite e tornei.

Il campionato di DNB sarà tutt’altra cosa rispetto alla scorsa stagione. Servirà quindi mettere tanta benzina nei motori per poter disputare una stagione da protagonisti. I biancorossi, consapevoli della dura stagione che andranno ad affrontare, si sono allenati anche durante le vacanze, così da presentarsi al raduno già in buona forma fisica. Il roster a disposizione di Sandro Di Salvatore, alla terza stagione sulla panchina biancorossa, è in buona sostanza quello dello scorso anno. Riconfermati il capitano Vittorio Ierbs, Silvio Marinaro, Vincenzo Dipierro, Luca Di Tizio, Matteo Marinelli e Biagio Sergio. Unico arrivo, fino ad oggi, Antonio Serroni, ma i dirigenti biancorossi sono sempre attenti ai movimenti di mercato, per valutare possibili inserimenti. Nei primi giorni di allenamento, oltre ai giovani del vivaio della BCC Basket potrebbero esserci altri under in prova. Dopo la partenza di Massimo Di Lembo serve un playmaker che possa dare il cambio a Vincenzo Dipierro, a meno che non si decida di puntare sui giovani di casa.

L’attenzione attorno alla formazione biancorossa continua a crescere, anche se al debutto in campionato manca ancora un mese e mezzo. La prima sfida della formazione del presidente Spadaccini sarà il 6 ottobre contro il Palestrina. Fino a quel momento nel calendario delle amichevoli non mancheranno sfide di lusso che promettono di dare spettacolo sul parquet del PalaBCC. A breve verrà dato il via anche alla campagna abbonamenti, per una stagione che si preannuncia entusiasmante poichè il girone dei biancorossi vede ai nastri di partenza formazioni ben attrezzate fisicamente e tecnicamente, pronte a battagliare ad ogni gara.