Un altro incidente stradale all'incrocio tra via Euclide e via Caio Didio. Lo racconta Antenisca Sapio, una residente della zona, che chiede interventi di messa in sicurezza.

"Intorno alle 19, si è verificato l’ennesimo incidente all’incrocio tra via Euclide e via Caio Didio.

Due automobili sono venute a scontrarsi in uno degli incroci che ormai potrei definire tra i più pericoli in città data la conformazione della strada ma soprattutto a causa di alcuni residenti che posteggiano in prossimità degli stop rendendo cieca la visuale.

L’incidente vedere protagoniste una Mercedes ed una Alfa Romeo, la prima ferma allo stop e l’altra proveniente da Corso Mazzini. L’impossibilità di vedere alla propria destra e l’andatura forse rapida degli automobilisti hanno fatto si che le due automobili si scontrassero finendo, una, contro il muro di una palazzina adiacente e l’altra poco più in la con ingenti danni alla carrozzeria.

Per fortuna né la giovane ragazza alla guida della Mercedes né il giovane che era all’interno dell’Alfa con una compagna hanno riportato conseguenze gravissime anche se tutti e tre sono stati condotti al pronto soccorso, chi da qualche famigliare chi dall’ambulanza giunta sul posto in ritardo.

In ritardo è arrivata anche la polizia stradale, cosa che ha permesso ad un’auto parcheggiata in prossimità di uno stop di allontanarsi. Un’altra, sempre posteggiata sulla line di arresto, viene spostata poco dopo l’arrivo dei vigili che, ad ogni modo, non vi avevano dato importanza. E invece mi preme porre l’accento proprio su queste auto che, venendo lasciate dove la legge lo vieta, impediscono di vedere chiaramente l’incrocio e sono spesso causa di incidenti in questo punto. Inoltre da segnalare l’ingente traffico di auto in senso vietato (via Caio Didio è a senso unico in salita perciò è vietato scendere su Corso Mazzini passando da li!) sia durante l’incidente ma anche in ogni altro momento della giornata. Anch’esso è causa di disagi per gli automobilisti che rispettano le regole.

Con questo ennesimo incidente si spera che la polizia stradale apra di più gli occhi su questo tratto di strada e passi ogni tanto a verificare in che stato versa. E’ troppo facile multare gli automobilisti a Ferragosto".