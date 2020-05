Un giovane magro, di altezza media. Lo cercano i poliziotti del Commissariato di Vasto. E' lo scippatore che ha derubato una pensionata vastese, strappandole dal collo la catenina d'oro.

Ieri mattina la donna stava camminando in via Barbarotta, dove il giovane, facendo finta di parlare al telefono, si è guardato attorno e, vedendo che non c'era nessuno, è entrato in azione, mettendo a segno lo scippo. Sul posto sono giunte un'ambulanza del 118, che ha portato al pronto soccorso dell'ospedale la vittima, sotto shock per l'accaduto, e una volante della polizia. Il ladro è ricercato.