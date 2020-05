La Ferrovia Sangritana di Lanciano è stata autorizzata da Trenitalia a percorrere la tratta passeggeri da Vasto a Bologna, a partire dal prossimo dicembre con l'entrata in vigore dell'orario invernale. L'atteso via libera è stato annunciato ufficialmente dal presidente Pasquale Di Nardo al Meeting dei Popoli in corso a Rimini, dove la Fas ha attivato anche quest'anno uno specifico collegamento con treni Lupetto, con partenza da Termoli e arrivo a Rimini Fiera.

(Ansa)