Nella notte tra 16 e 17 agosto l'area pic-nic di San Berardino, frazione di Monteodorisio, è stata distrutta dai vandali. Gruppi di giovani hanno bivaccato nell'area, recentemente rimessa a nuovo grazie all'impegno della Pro Loco con il contributo dell'amministrazione comunale. Oltre ad accendere fuochi e consumare cibi e bevande, i giovani che hanno trascorso qui la nottata hanno distrutto buona parte di ciò che c'era, le strutture per il barbecue, le panche, i tavoli, oltre a lasciare immondizia ovunque.

Uno scenario, quello trovato il 17 mattina, che ha lasciato amarezza nell'amministrazione comunale e nel direttivo della Pro Loco. Il sindaco Ernesto Sciascia si è così recato presso la stazione dei carabinieri di Cupello per denunciare quanto accaduto. Ai militari sono state consegnate anche "prove inconfutabili" su quanto accaduto nella serata. Da queste prove partiranno le indagini dei militari per risalire ai responsabili della distruzione a San Berardino. "Di atti di vandalismo purtroppo ce ne sono sempre di più - commenta amaramente il primo cittadino -. Da quando sono sindaco ho presentato tante denunce ai carabinieri su danneggiamenti dell'arredo urbano. Però questa volta si è superato ogni limite. Quell'area era stata riqualificata con tanti sacrifici, in particolare della Pro Loco, ed è stata distrutta. Sinceramente non credevo si potesse arrivare a tanto".

Il gruppo dei giovani che ha trascorso la notte del 16 agosto a San Berardino ha lasciato tracce del suo passaggio. I ragazzi saranno chiamati quindi a rispondere su quanto accaduto, così da arrivare ad identificare i responsabili della distruzione. Non c'è una certezza, ma il gruppo era composto per la maggior parte da ragazzi di Monteodorisio. Anche la Pro Loco, che ieri sera si è riunita, dovrebbe presentare una denuncia ai carabinieri, visto che proprio i volontari erano stati in prima linea, con risorse economiche ed umane, per rimettere a nuovo l'area di San Berardino.

Il sindaco Sciascia ha annunciato la sua azione di denuncia anche su facebook, per darne pubblicamente notizia ai cittadini. "Auspico - ha scritto il sindaco- che i ragazzi e le ragazze presenti alla festa che verranno interpellati e sentiti dalle Forze dell'Ordine facciano chiarezza sull'accaduto, denunciando e non coprendo gli autori nonchè responsabili dei danneggiamenti".