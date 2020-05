Saranno in mostra fino al 23 agosto, nella sala Vittoria Colonna di Palazzo d'Avalos, le opere di tre artisti che danno vita ai "Percorsi di Luce". Tre tecniche differenti, intarsi su marmo, pittura e scultura, per regalare emozioni ai visitatori.

Ad esporre, per la prima volta insieme, sono l'intarsiatore Domenico Cassino, la pittrice Maria Grazia Orlando e lo scultore Gianni Fano. Avevano già avuto modo di condividere altre esposizioni di arte contemporanea e, in occasione della collettiva di Vasto, hanno scelto opere significative che creano emozioni differenti legandosi in un virtuale percorso di osservazione.

La mostra Percorsi di Luce, patrocinata dal comune di Vasto, sarà aperta fino al 23 agosto, dalle 20 alle 24, presso la Sala Vittoria Colonna. Nella galleria fotografiche alcune delle opere esposte.