La Vastese vince 3-2 contro un ottimo Real Tigre, due volte in vantaggio all'Aragona, l'ultima amichevole prima dell'avvio della stagione ufficiale. Il primo gol della partita arriva al 21' e porta la firma di Ferrazzo che in un'azione in contropiede viene servito dalla destra da Madonna. La Vastese pareggia al 35' grazie alla rete di Avantaggiato che riceve dalla destra da Soria. Passa un minuto e la squadra di Liberatore, che schiera il nuovo arrivato Giuseppe Lupo, è di nuovo in vantaggio, Ferrazzo colpisce la palla di esterno e mette dentro un pallonetto da fuori area che si insacca sotto l'incrocio, un vero e proprio capolavoro.

Il Real sfrutta il contropiede e la velocità dei suoi attaccanti, Ferrazzo è in grande forma e al 39' è autore di una bellissima sforbiciata che non centra lo specchio della porta. Al 38' pareggia la Vastese con una conclusione di Benedetti dalla destra, servito da Soria, che colpisce l'interno del palo e finisce in rete.

Al 44' la pericolosa punizione battuta da Di Foglio viene neutralizzata da Cialdini che toglie la palla da sotto l'incrocio. Al 49' l'arbitro Sallese concede un rigore per un fallo di Mastrangioli su Antignani, dal dischetto batte Soria che firma il definitivo 3-1.

La Vastese è scesa in campo con Cialdini tra i pali, Benedetti e Berardi terzini, Triglione e Catenaro centrali di difesa, Spagnuolo, Pantalone e Avantaggiato a centrocampo, Di Vito, Antignani e Soria in avanti. Nella ripresa spazio a Cianci, Cardone, Napolitano, Martelli, Di Santo, Torres, Balzano, Galiè e Zeytulaev. L'ex Juventus, Pescara e Lanciano si allena da tempo con il gruppo in attesa di trovare una nuova squadra tra i professionisti. In campo nella ripresa anche il centrocampista ex Vasto Marina, Marco Battista, il suo ingaggio dovrebbe essere imminente, mentre per Veron bisognerà attendere ancora per saperne di più.

Nel Real Tigre Farina in porta, Sanconcordio e Carlucci terzini, Vetta e Sabatini al centro, Lupo, Di Laudo, Di Foglio e Lanzano in mezzo, Madonna e Ferrazzo in attacco. Nella ripresa spazio a Smerilli, Antonino, Mastrangioli, Lanfranchi, Ciancaglini, Cieri, De Foglio, Abrescia, Celenza, Sottile, Menabuoni, Di Stefano, Di Giorgio.

La Vastese tornerà in campo domenica 25 agosto all'Aragona alle ore 20.45 contro l'Altinrocca per il primo impegno ufficiale della nuova stagione, la Coppa Italia. Sfida interna in coppa anche per il Real Tigre che attende la Virtus Ortona e che con questo carattere potrà dire la sua anche nel campionato di Promozione dopo i successi delle precedenti annate. "Puntiamo a fare bene anche nella prossima stagione - dice Antonio Liberatore - auguro il meglio alla Vastese, che deve tornare prima possibile nei campionati che più le competono. Spero facciano bene tutte le squadre della zona nei loro rispettivi tornei, compresa la Virtus Cupello, ma il cuore pensa sempre al Vasto Marina, società a cui sono e sarò sempre molto legato, dove ho giocato tanti anni, indossato la fascia di capitano e nella quale mia moglie Simonetta è stata anche dirigente, 10 anni di successi non si dimenticano".