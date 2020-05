Mattinata a bordo della nave scuola della Marina Militare Italiana "Palinuro" per i soci dell'Anmi (Associazione nazionale marinai d'Italia di Casalbordino. La delegazione era guidata dal sindaco Remo Bello e dal comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto Giuliano D'Urso.

La nave è stata ormeggiata a Ortona per alcuni giorni, con la possibilità di essere visitata. Occasione colta dall'associazione dei marinari di Casalbordino domenica mattina. Tanta emozione nel salire a bordo di questa goletta di costruzione francese, varata nel 1934 e da allora in navigazione per i mari di tutto il mondo. Il sindaco Bello è stato ricevuto dal comandante della nave, capitano di fregata Mauro Panarello, nel quadrato ufficiali. Poi la visita con una guida d'eccezione, il comandante del Circomare D'Urso, che nel suo percorso ha effettuato sei mesi di navigazione a bordo del Palinuro come istruttore degli allievi che su questa nave effettuano duri corsi di addestramento.

I soci Anmi e i loro familiari presenti hanno ascoltato anche le testimonianze dell'equipaggio della nave e dei giovani allievi sottufficiali che stanno sostenendo la campagna di formazione a bordo del Palinuro. Al termine della visita le immancabili foto ricordo sotto la scritta che reca il motto della nave, "Faventibus Ventus", "Che i venti vi siano favorevoli", per conservare la memoria di questa visita su quello che, insieme all'Amerigo Vespucci, è il fiore all'occhiello della marineria italiana.