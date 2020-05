Siete amanti del calcio tennis e della birra? Bene, allora non potete perdervi il primo torneo di calcio beer tennis. La regola? Bere e giocare. Niente di più semplice. La novità dell' estate 2013 è firmata Lido La Sirenella e Boca Punta Penna. La serata sarà allietata da musica, bevande e cibo per chi volesse partecipare. Si gioca venerdì 23 e sabato 24 agosto, dalle ore 18.30 in poi, la serata sarà allietata da musica e arrosticini per tutti a 50 centesimi. Per iscriversi c'è ancora tempo fino a giovedì 22 agosto.



Per maggiori info ecco a voi il regolamento del torneo:



FORMULA DEL TORNEO

Il campo da gioco è lungo 6 metri e largo 3 metri con rete posta a 100 centimetri da terra. La superficie di gioco può sarà in terra battuta (riva del mare). Le squadre possono inscrivere 2 giocatori. Solo in caso di infortunio la squadra può chiedere ad uno dei responsabili dell’organizzazione di accettare la sostituzione. Sarà l’organizzazione a decidere in merito, e nel caso in cui convalidasse la sostituzione, il giocatore infortunato non potrà più rientrare in gioco, il cambio sarà definitivo. Se una squadra dovesse presentarsi ad un incontro con un solo giocatore potrà comunque giocare la gara in inferiorità numerica. Le partite si svolgono in unico set da 21 punti secchi. Sull’eventuale 20-20 si procede fino al distacco a 2 punti a favore di una delle compagini.



LA NOVITA': Questo particolare format unisce il divertimento sportivo alla piacevolezza della birra. Le due squadre infatti berranno un bicchiere di birra (uno per componente) al raggiungimento della soglia dei 5-10-15-20 punti. Qualora si superassero i 25 punti un’ulteriore bicchiere per entrambe. L’inizio del torneo sarà preceduto da una riunione tecnica con i componenti le squadre. Il torneo prevede l’iscrizione fino ad un massimo di 32 squadre. La composizione di tale sarà definitiva una volta raggiunto il limite massimo di iscritti.



DATE, ORARI, LUOGO

Il torneo si svolgerà nelle giornate del 23-24 agosto a partire dalle 18.30 fino a chiusura dei match. Il campo da gioco sarà montato sul tratto di spiaggia antistante la riva dello stabilimento "La Sirenella". Le partite saranno allietate da serata musicale, bevande e cibo per chi volesse intervenire come spettatore. Il divertimento è garantito ragazzi.



COSTO ED ISCRIZIONE

Il costo dell’iscrizione è di 20 Euro a coppia. Il prezzo prevede la partecipazione per un minimo di 2 partite ed ovviamente include la bevanda consumata durante l’incontro. Termine ultimo per l’iscrizione è giovedì 22 agosto.



PREMI

1° Premio: Cena per quattro a base di pesce presso "LE DELIZIE CULINARIE DA CICCIO" (Montenero di Bisaccia);

2° Premio: Cena per due presso "LA BANDA DEGLI ONESTI" (Vasto);

3° Premio: 2 Panini, 2 Birre, 20 Arrosticini presso Fernando.





Info e Contatti: 3290910312 Gaetano Mariotti, 3474004559 Michele Bozzelli, 3934502032 Luigi Del Casale