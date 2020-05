Nello stretto corso De Parma, pieno nella settimana di Ferragosto, può accadere di pestarsi i piedi. Nella maggior parte dei casi, basta chiedere scusa e, con un sorriso, il problema è risolto. Non sempre, però.

Due sere fa, nel centro di Vasto, è stato necessario l'intervento della polizia municipale per calmare i protagonisti di un alterco che stava velocemente degenerando. "Erano le 23,15. na donna col passeggino stava passeggiando in corso De Parma", racconta il tenente Giuseppe Del Moro. "Inavvertitamente, la signora ha acciaccato il piede di un passante. Il ragazzo si è inalberato, rivolgendosi minacciosamente nei confronti della donna. Ne è nato un alterco in cui sono state coinvolte anche altre persone che erano insieme a loro. In quel momento, passavano due vigili, che hanno sedato gli animi. Ma i protagonisti di questo episodio si sono riservati di sporgere reciprocamente querela".