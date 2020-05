"Case chiuse, sì o no? Permetti agli italiani di esprimersi". E' scritto su una locandina affissa in municipio. La proposta di referendum sulla prostituzione arriva anche a Vasto. Il manifesto del comitato promotore per l'abrogazione della legge Merlin, che nel 1958 ha sancito la chiusura delle case di tolleranza, campeggia su una bacheca posta lungo la scalinata che conduce al primo piano del palazzo di città.

Il manifesto - Il comitato promotore, che ha sede a Mogliano Veneto, 28mila abitanti in provincia di Treviso. L'indirizzo email del comitato contiene il nome di Giovanni Azzolini, sindaco leghista della cittadina del Trevigiano.

Questo il testo della locandina: Case chiuse, sì o no? Permetti agli italiani di esprimersi. Firma presso il tuo municipio per presentare il referendum. E' un gesto di democrazia.