Al via la nuova stagione anche per lo United Cupello, formazione che lo scorso anno ha vinto il campionato di Seconda Categoria. La squadra si è riunita domenica al campo sportivo comunale di Cupello agli ordini del mister Giuseppe Di Francesco.



La squadra della precedente stagione è stata confermata in blocco, si sono aggiunti al gruppo Nicola Scafetta, laterale sinistro che arriva dalla Virtus Cupello, Mattia Ruzzi, difensore centrale lo scorso anno al Real San Salvo ed Elia Portellini, attaccante proveniente dal Real Tigre. In settimana dovrebbe essere chiusa anche qualche altra piccola trattativa.

Tutti acquisti che sono sempre in linea con il progetto della società: nessuna spesa folle e molta fiducia ai giovani. L'obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo, sperando di raggiungere prima possibile la salvezza, evitando di ripetere la triste annata di due anni fa conclusa con l'immediata retrocessione in Seconda Categoria.