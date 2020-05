E' stato tratto in salvo e adagiato sull'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Vasto il 32enne precipitato oggi da un cavalcavia dell'autostrada A14, nei pressi della zona industriale di San Salvo.

Il giovane sansalvese ha fatto un volo di 10 metri. Fortunatamente, l'impatto col suolo è stato attutito da un canneto. Aveva raggiunto la zona del cavalcavia a bordo della sua auto. Proprio l'auto parcheggiata in una posizione critica per la viabilità aveva attirato l'attenzione di un autista che percorreva la strada. Sceso dal suo furgoncino aveva notato il corpo del giovane nel canneto e dato l'allarme.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Vasto, i sanitari del 118 e della Valtrigno e i carabinieri di San Salvo. Per raggiungere il giovane hanno creato una passerella utilizzando dei residui di legno presenti in gran quantità in una discarica abusiva a pochi metri di distanza, proprio sotto il cavalcavia.

I soccorritori sono riusciti a intervenire in tempo. Dolorante, l'uomo, che ha riportato fratture multiple, è stato disteso su una barella e caricato sull'ambulanza che, preceduta a sirene spiegate da una pattuglia dei carabinieri, lo ha condotto all'ospedale San Pio da Pietrelcina. Le sue condizioni sono critiche, la prognosi è riservata.

