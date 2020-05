Quando Caterina De Marinis e Cristiana Parenzan giocavano e vincevano sui campi di pallavolo e beach volley di tutta Italia, Laura Delli Quadri e Giada Innocenti iniziavano ad avvicinarsi allo sport che sarebbe diventato parte integrante della loro vita. Le prime due sono state le stelle della forte Biomedis Vasto protagonista di tante imprese negli anni 90, le seconde due della San Gabriele Volley arrivata fino alla serie B2. Passato, presente e futuro della pallavolo vastese.

E' per questo che la finalissima di ieri del torneo 2x2 open del circuito Abruzzo in Tour ha rappresentato un appuntamento da non perdere. In campo le coppie De Marinis-Innocenti e Parenzan-Delli Quadri. Più che un amarcord è stato un passaggio di consegne tra due generazioni vincenti della pallavolo vastese. La sfida sulla sabbia del Baiocco Beach è stata vera, con le giocatrici in campo pronte a contendersi la vittoria fino all'ultimo punto. Ognuna delle quattro giocatrici in campo aveva delle motivazioni speciali. Delli Quadri e Innocenti si trovavano a giocare contro a 3 anni di distanza dalla vittoriosa esperienza del trofeo delle Regioni. Per Giada Innocenti, poi, c'è la felicità per essere tornata a giocare dopo un lungo calvario di infortuni, mentre Laura Delli Quadri, dopo le esperienze degli scorsi anni nella nazionale italiana, quest'estate si è messa in evidenza in coppia con Doriana Bisceglia nel campionato italiano di beach.

Non sono da meno le due più "esperte". Cristiana Parenzan, che oggi vive in Veneto (di cui è allenatrice della selezione regionale di beach volley, oltre ad essere consigliere federale), ha disputato le tappe del campionato italiano, raggiungendo anche un ottimo quarto posto in una delle tappe. In ottima forma anche l'highlander Caterina De Marinis, che un titolo italiano di beach volley l'ha anche vinto nel 2000. Vedendola giocare ieri viene molto difficile pensare che nella prossima stagione non sarà in campo a difendere i colori della BCC San Gabriele.

Tanto pubblico ha assistito con partecipazione alla finale di questo torneo organizzato dal comitato provinciale Fipav di Chieti, in collaborazione con l'assessorato allo Sport di Vasto e la WEM. Il pubblico si è diviso nel fare il tifo per una coppia o l'altra, anche se alla fine, dopo la vittoria di De Marinis-Innocenti per due set a zero, gli applausi sono stati calorosi per le 4 giocatrici che hanno portato e continuano a portare in alto lo sport vastese.