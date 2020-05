Blitz congiunto di polizia e vigili urbani sul lungomare di Vasto Marina. L'operazione finalizzata a reprimere l'abusivismo commerciale dilagante sul lungomare è scattata ieri attorno alle 22.30, quando una pattuglia della polizia municipale e una del Commissariato sono giunte in lungomare Cordella.

Alla vista degli agenti, molti irregolari se la sono data a gambe, dileguandosi in spiaggia. E' molto probabile che avessero piazzato uno di loro a fare da palo lungo il vicino viale Dalmazia per segnalare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine.

I vigili hanno provveduto al sequestro della merce di un uomo del Bangladesh munito di permesso di soggiorno, ma non di licenza commerciale. Confiscata la mercanzia, composta principalmente di animali di peluche e altri giocattoli, nei confronti del venditore non autorizzato scatta la multa per commercio ambulante abusivo.