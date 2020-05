Le loro condizioni non sono gravi. Lei rimane in ospedale per accertamenti, lui ha riportato sono qualche escoriazione. Se la caveranno con ferite lievi i due minorenni di Isernia investiti stasera sulla statale 16 dal motorino di un altro minore.

Erano circa le 21. Sull'arteria adriatica, al chilometro 521, nel tratto compreso tra il bivio per la stazione ferroviaria Vasto-San Salvo e l'Hotel Perrozzi, i due giovani turisti stavano attraversando sulle strisce pedonali. Dalla riviera andavano verso le abitazioni al di là della statale 16.

Per cause che la polizia municipale sta accertando, sulla corsia Nord è sopraggiunto il motorino Piaggio Free in sella al quale viaggiava un minorenne vastese, che ha investito i due pedoni.

Subito è scattato l'allarme. Sul posto si sono portate le pattuglie delle forze dell'ordine e i medici del 118. I giovani, che nell'impatto hanno riportato contusioni ed escoriazioni, sono stati trasportati al pronto soccorso del San Pio, dove la ragazza verrà sottoposta ad accertamenti per escludere complicazioni. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a stabilire la dinamica di quanto accaduto.

In quella zona l'attraversamento pedonale è particolarmente pericoloso. Nell'estate 2011, un turista 78enne morì investito da un'auto e sua moglie rimase ferita. In circostanze analoghe, diversi altri pedoni sono finiti in ospedale.

