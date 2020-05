La Vastese prosegue la preparazione in vista della prossima stagione, sia ieri che oggi l'unica seduta di allenamento in programma si è svolta di mattina. Nel gruppo agli ordini di mister Di Santo c'è da due giorni anche Marco Battista, centrocampista classe 1985, un passato nel settore giovanile del Pescara, lo scorso anno al Vasto Marina, con precedenti esperienze in Eccellenza con Rosetana, Castel di Sangro, Cologna Paese, Chieti, Atessa e Val di Sangro in Serie D. Non ha firmato, ma il suo è un nome che da tempo circola nell'ambiente.

Oltre a lui si proverà ad ingaggiare il centrocampista argentino Veron, mentre il difensore Luca Irmici sembra essere un obiettivo ancora distante.

Lunedì 19 agosto alle ore 21.00 allo stadio Aragona è in programma un'amichevole contro il Real Tigre, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Promozione.