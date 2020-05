Dopo il concerto della notte del 16 agosto a Vasto Marina, Roy Paci, è rimasto a trascorrere le vacanze per qualche giorno in città, dove viene da ormai 15 anni, insieme ad alcuni amici.

Ieri dopo il mare il cantautore siciliano si è concesso un giro in centro storico, mentre oggi sarà ancora in spiaggia a Punta Penna, tra le sue mete preferite da tempo, "ci vengo da quando non c'era nemmeno la strada per arrivarci, è un posto bellissimo", ha raccontato ai curiosi che gli facevano qualche domanda.

In serata, a partire dalle ore 20, Roy Paci allieterà i presenti con un'altra esibizione musicale, all'esterno del Bar Ferri a Punta Penna. E' lo stesso musicista siciliano, sulla sua pagina facebook a pubblicare una foto di Punta Penna ricordando che "questa sera mi trovate al mitico baretto Ferri di Punta Penna. Metterò un po' di dischi e si ballerà fino allo sfinimento. Adoro le serate a sopresa".