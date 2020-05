Tanta gente, musica, animazione e divertimento per la seconda edizione di Nottambula. La Notte Bianca di San Salvo bissa il successo dello scorso anno, superando il numero di presenze e raccogliendo commenti entusiasmanti. La manifestazione organizzata dalle associazioni New Generation e In Festa, con la Pro Loco e l'amministrazione Comunale di San Salvo, ha proposto tante iniziative in ogni angolo del centro storico della città. Intrattenimento musicale e spettacoli per tutte le età, dal teatro dei burattini dedicato ai bambini, fino al liscio e ai balli di gruppo, passando per tante band, i dj, la capoeira e gli artisti di strada.

La serata si è aperta con la presentazione ufficiale, sul palco di piazza Papa Giovanni XXIII, dell'U.S. San Salvo, pronto per affrontare una nuova stagione calcistica. Poi, sul palco principale è salito il comico Enzo Salvi, seguito da Giuseppe Masciale. All'1.16 il taglio della torta gigante, da oltre 3 quintali, in piazza San Vitale, con sindaco, assessori, organizzatori e i maestri pasticceri che hanno realizzato dal vivo il dolce formato gigante.

Il divertimento è andato avanti fino alle prime luci dell'alba, quando sono entrate in azione le squadre di pulizia che hanno tirato a lucido la città prima dell'inizio del nuovo giorno. Soddisfazione da parte del sindaco Tiziana Magnacca che, insieme agli assessori, ha voluto ringraziare tutti gli organizzatori, i commercianti, gli esercenti, gli operai comunali, le forze dell'ordine e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione

Ieri sera a Nottambula hanno partecipato non meno di 10mila persone. "Spero che Nottambula sia stata di vostro gradimento. Che dire... grazie a tutti!" ha scritto Antonio Cane, uno dei promotori della manifestazione, sul suo profilo facebook. La risposta spetta a tutti coloro che hanno partecipato.

Nelle immagini di Gio Mix 68 e Simone Colameo il racconto della serata.

L'album completo di Gio Mix (clicca qui)

Gli album di Simone Colameo (clicca qui)