Lo sapevate che tutti gli anni un gruppo di cantori vastesi Doc del gruppo" Vaste gna ere'" si incontrano presso la chiesa di Penna Luce a Punta Penna tutti i 18 di agosto alle ore 16,30 nella ricorrenza della festa di Santa Elena?

"La festa di Santa Elena - afferma il signor Fiore Luigi noto vastese - era una festa molto sentita dalle antiche famiglie di Vasto devote alla Santa Elena. Erano eccezionalmente sei e otto famiglie, tra le quali ricordo alcuni cognomi, come la famiglia Ciancio, Sorgente, Bassi che, devotissimi alla santa, si riunivano per festeggiarla presso la chiesa di Punta Penna. Dopo la celebrazione della Messa in suffragio alla santa, canti popolari e cibi tradizionali allietavano la festa. I piatti caratteristici che veniva portato con le spasette da casa erano i polipi alla purgatorio, le melanzane ripiene , lo stoccafisso.



Di seguito Gaetano Ciancio detto "Ballareine" afferma: "Ai nostri tempi a ferragosto non c'erano i soldi per festeggiare e si faceva economia, la mattina si andava a prendere le cozze e le lampadine e dopo ci si riuniva per la tradizionale spaghettata proprio sotto queste colonne tutti insieme. La festa era nell'incontro e nel semplice stare allegramente in compagnia, tra musica, battute popolari e sorrisi".

L'invito per voi tutti vastesi o forestieri a partecipare e a vivere momenti di felicità e spensieratezza nella ricchezza e saggezza della nostra tradizione popolare.



Miranda Sconosciuto