Non si ferma la scia di fuoco sulle strade del Vastese. Prima di intervenire a Montevecchio per spegnere il rogo che ha distrutto un fuoristrada del gruppo Histonium di Protezione civile, i vigili del fuoco di Vasto hanno affrontato un'altra emergenza a San Salvo.

Erano le 23.15 quando è giunta al 115 la richiesta d'aiuto: le fiamme avevano aggredito in via Melvin Jones la Volkswagen Golf di un'operaio sansalvese. Una squadra del Distaccamento di Vasto ha provveduto a spegnere il rogo, evitando che potesse propagarsi pericolosamente. Bocche cucite sulle cause, ma si tratta di un incendio sospetto. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Indagano i militari della Stazione di San Salvo, che hanno sentito il proprietario dell'auto.

Subito dopo è scattato l'allarme a Montevecchio.

Tre auto bruciate in corso Mazzini nella notte tra il 15 e il 16 agosto, altre due ieri. Il problema torna ad assumere contorni preoccupanti.