"E' stata una nottata tranquilla, la gente ci ha aiutato. Ci sono stati pochi problemi". Cesare Ciammaichella, vice questore di Vasto, traccia un bilancio positivo della nottata del 16 agosto. La tradizionale festa che chiude il Ferragosto vastese è stata accompagnata dalle polemiche sullo stop ai falò in spiaggia.

"Abbiamo fatto rispettare le regole, in ottemperanza all'ordinanza della Regione e della guardia costiera", commenta il dirigente del Commissariato di via Bachelet. "Nella generalità dei casi, i cittadini hanno compreso che il nostro servizio era finalizzato a tutelare l'incolumità delle persone. E' comprensibile la delusione da parte di chi avrebbe voluto accendere i tradizionali falò ma quando, come negli anni scorsi, il fenomeno assume proporzioni tali da assomigliare a un rave, bisogna intervenire. Abbiamo ricevuto i ringraziamenti dai residenti, dai titolari delle imbarcazioni della piccola pesca e dagli operatori turistici".

I provvedimenti - Nei prossimi giorni scatteranno anche alcuni provvedimenti: "Rivedendo i filmati - annuncia Ciammaichella - qualche denuncia dovremo farla".