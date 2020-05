Ancora una vettura a fuoco nella notte a Vasto. Prima dell'una di notte i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto sono dovuti intervenire a Vasto Marina, in via Montevecchio, per spegnere le fiamme che avevano avvolto un'autovettura.

Si tratta di un fuoristrada del gruppo Histonium di Protezione Civile, guidato da un ex vigile urbano di Vasto, Antonio Parisi. L'auto si trovava parcheggiata al centro di un terreno nei pressi dell'incrocio tra via Montevecchio e la statale 16. "Poichè come gruppo di Protezione Civile non facciamo più spegnimento incendi ma solo avvistamento - spiega Parisi - avevamo intenzione di prendere un pulmino al posto del fuoristrada. Per questo da un paio di mesi avevamo lasciato il mezzo in conto vendita presso il rivenditore di auto che si trova a Montevecchio. Non so perchè poi sia stata parcheggiata nel terreno e non all'interno del recinto".

I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avevano già distrutto la parte anteriore del veicolo e si erano estese al terreno circostante, dove era presente vegetazione secca. Saranno le indagini della polizia ad accertare la dinamica del rogo, stabilendo se l'episodio è di natura dolosa o attribuibile ad un guasto del fuoristrada.

Solo due giorni fa altre 3 vetture, di cui una in maniera lieve, erano state danneggiate da un incendio doloso in corso Mazzini.