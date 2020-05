Con i fuochi pirotecnici sul mare si sono conclusi i festeggiamenti per il Ferragosto vastese. Un ferragosto che sarà ricordato per le proteste dei giovani dopo i controlli per proibire lo svolgimento dei tradizionali falò. In serata sono continuati i controlli sulla spiaggia, dopo che nel pomeriggio molti ragazzi erano stati bloccati mentre trasportavano la legna da ardere sull'arenile.

Nella serata vastesi e turisti si sono divisi tra la città alta e la marina. Qui, alla Rotonda di viale Dalmazia, c'era il concerto di Roy Paci e gli Aretuska, che hanno fatto ballare le tantissime persone presenti. Tanto entusiasmo per il concerto inserito nella seconda edizione del Festival della Costa teatina che ieri ha visto esibirsi Greta, sempre alla rotonda di viale Dalmazia.

Qualche minuto dopo la mezzanotte sono iniziati i fuochi pirotecnici sul mare che hanno illuminato la notte d'estate. Tutti a caccia della postazione migliore per osservarari i giochi di colori dipinti nel cielo.

Al termine dei fuochi in tanti hanno ripreso le auto e fatto ritorno verso casa, con le forze dell'ordine impegnate a regolare la viabilità, in particolare nei pressi degli incroci sulla statale 16. In questo fine settimana ci saranno altri appuntamenti dell'estate vastese. Oggi, alle 22, l'appuntamento con Moda sotto le stelle. Domani, poi, inizierà la 18ª edizione del Vasto Film Festival.