La 18enne vastese Rachele Argentino volla alle prefinali nazionali di Miss Italia. La giovane bellezza vastese ha conqusitato la fascia di Miss Miluna Abruzzo 2013 nella serata organizzata dall'agenzia Pai di Mimmo Del Moro a Celano.

Con questo titolo Rachele Argentino parteciperà alla selezione nazionale che sceglierà le ragazze che andranno in finalissima per contendersi la fascia di Miss Italia. Molto contenta la giovane vastese per questa vittoria. "Sono contenta di aver raggiunto le prefinali. Tra l'altro la fascia di Miss Miluna è quella che mi piaceva di più prima di iniziare il percorso delle selezioni", racconta al rientro a casa.

Rachele Argentino ha primeggiato nella serata in cui le altre ragazze in gara erano Samantha Marcianelli, Veronica Di Giovanni, Michela Gallerati, Jessica Falcone, Brenda Musollini, Bruna Mariani, Rebecca Di Giulio, Maria Febbo, Giorgia Giannandrea, Anna Nicoletta Mattea, Camilla Ortolano, Ilaria Camplone, Marianna La Verghetta, Natascia Palladinetti, Maria Giulia Jachini, Gloria Bisegna, e Beatrice Torrieri.

Dopo la sua partecipazione come protagonista femminile nel docuclip T'aspetto a Vasto, omaggio alla città e alle sua bellezze, per lei si aprono la strada verso il concorso di bellezza più famoso in Italia.