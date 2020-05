E' un storia cinquantenaria e romantica quella della Gioielleria La Perla di Vasto. Tutto ha inizio nel 1947, dopo la seconda guerra mondiale, quando Michele Ruggieri, venticinquenne vastese di belle speranze, decide di andare a Caracas, in Venezuela, per fare fortuna. A Vasto torna per una vacanza nel 1951, in coincidenza con le feste del Santo Patrono, San Michele Arcangelo. E' in questo periodo che scatta il classico colpo di fulmine: Michele conosce la signorina Lucia, la donna che diventerà sua moglie. Lo sarà per tutta la vita. Insieme tornano in Sudamerica, ma a distanza di qualche anno, nel '58, si rendono conto che non riescono a stare lontano dalla propria città, così decidono che il loro futuro sarà a Vasto.



Michele, che da tempo nutre la passione per le pietre e i gioielli, vuole concretizzare una sua idea azzardata ma geniale, ovvero aprire una gioielleria, una di quelle chic, non la solita oreficeria, ma una sorta di "Atelier" delle perle e pietre preziose. A Vasto manca una gioielleria con queste caratteristiche. Così nasce "La Perla", nome dovuto alla passione per questi preziosi che sono gli unici a non avere bisogno di essere trasformati prima di apparire nelle vetrine.



Come prevedibile in una piccola cittadina di provincia, l'attività inizia tra tante difficoltà, anche perché è la prima, in città, di un certo tipo, differente dalle altre più classiche. Michele ci lavora sodo, si reca spesso a Valenza Po per imparare dagli artigiani orafi un mestiere che non conosce ancora bene, studia, si confronta, migliora giorno dopo giorno con grande abnegazione, passione, impegno e, soprattutto, serietà. Qualità, queste, che Michele Ruggieri e sua moglie trasmettono ai figli Marina e Stefano, conduttori, oggi, della prestigiosa gioielleria in piazza Diomede. La fortuna di Michele, comunque, ha un nome: Lucia, una donna ed una moglie che le è da supporto insostituibile dietro il banco delle gioie con eleganza, gentilezza e professionalità. L'attività, con il boom economico, dispiega le vele e diventa un punto di riferimento importante per quanti cercano nelle pietre preziose un investimento sicuro e redditizio nel tempo.



La Perla si fa conoscere negli anni per serietà e professionalità. Oggi, forte di 50 anni di esperienza, la gioielleria della famiglia Ruggieri è alla moda e di tendenza; si aggiorna, proponendo ai clienti tutte le ultime novità. Michele e Lucia hanno fatto scuola, dei loro insegnamenti Marina e Stefano ne fanno tesoro.



La Perla continua ad essere sinonimo di ricercatezza, scelte accurata delle aziende, serietà e innovazione costanti. Oggi festeggia i 50 anni con grande onore e orgoglio e raggiunge un importante traguardo, con una clientela ampia, fedele, che arriva anche da fuori regione.



Per la gioielleria La Perla iniziano i secondi 50 anni, con nuove sfide da affrontare e nuovi obiettivi da raggiungere, con il fermo intento di proseguire la storia di famiglia, ma anche e soprattutto una storia per Vasto, con la solita passione di chi crede nel proprio lavoro con competenza, attenzione verso la clientela e innovazione con i marchi migliori.



E le sorprese non finiscono qui: per tutta l’estate tante novità e occasioni irripetibili vi aspettano a La Perla. Marina e Stefano Ruggieri vi invitano per una visita in gioielleria.





