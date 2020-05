Le pesanti critiche sollevate da Antonio Del Casale, segretario del Partito democratico, stanno mettendo in subbuglio la maggioranza di centrosinistra.

I commenti di Del Casale vengono definiti da alcuni esponenti della coalizione inappropriati e inadatti al ruolo politico ricoperto dal giovane leader.

Al momento, nessuna dichiarazione ufficiale. I rappresentanti delle forze politiche della maggioranza preferiscono tenere le bocche cucite, ma il malcontento serpeggia.

Nel mirino finiscono alcune affermazioni di Del Casale, che ha parlato di "complice benestare del sindaco" nel vietare "i tradizionali falò del 16 agosto", "è stato uno spettacolo indecente sopratutto per l'assoluta mancanza di una concertazione con noi giovani e la sola volontà di reprimere tutto senza distinzione alcuna. Possibile che bloccare il divertimento giovanile sia diventata la priorità per Vasto?". "Questa sera è stata scritta una pagina triste nella nostra Vasto ma bisogna reagire, da domattina, con chi vorrà, saremo in molti a chiedere spiegazioni su quanto accaduto perchè non è con delle ordinanze che si pianifica il 16 agosto vastese".

Il sindaco, Luciano Lapenna, preferisce smorzare i toni: "Ad Antonio non dico niente. Ha espresso un suo pensiero personale. Un pensiero non condiviso dal sindaco".