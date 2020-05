E' stata una nottata di lavoro per medici e infermieri del pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. I sanitari, come ogni anno, erano preparati ad affrontare la notte più calda dell'estate.

Da ieri sera alle prime ore di stamani, sono stati 168 gli interventi urgenti messi in atto dal personale della struttura ospedaliera di via San Camillo de Lellis. Una trentina le persone costrette alle cure mediche per abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Per il resto, una serie di interventi di varia natura, dalle fratture agli arti superiori e inferiori, agli infarti, agli eccessi alimentari sempre in agguato nelle serate di festa.