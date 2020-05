Tanti sorrisi per Andrea Iannone al rientro in pista, nel gran premio di Indianapolis, dopo più di un mese di stop. Il pilota vastese, nonostante il forte dolore alla spalla che continua a creargli dei problemi, è riuscito a disputare delle buone qualifiche. Nella FP 4 ha mancato di un soffio, dopo aver girato costantemente al livello degli altri piloti Ducati, l'accesso alla Q2.

Con l'11esimo tempo in pista è dovuto passare attraverso la fase Q1, in cui si è piazzato al secondo posto, dietro lo statunitense Edwards. Parti invertite tra i due piloti nella decisiva fase Q2. Iannone è riuscito a staccare l'11° tempo, sicuramente positivo considerate le sue precarie condizioni fisiche. La pole position è andata a Marc Marquez, sempre più lanciato verso la vittoria del mondiale 2013.

Nel warm up il pilota vastese cercherà di trovare il giusto assetto per la sua Ducati Energy Pramac Racing, superando qualche difficoltà avuta in prova. Iannone darà certamente battaglia sul tracciato statunitense, con l'intenzione di recuperare posizioni in classifica ed inserirsi nella top ten del mondiale MotoGp.