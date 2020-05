Ecco il programma ufficiale della 18^ edizione del Vasto film festival:

Promotore: COMUNE di VASTO - Assessorato alla Cultura

Organizzatore:

META srl

In collaborazione con:

ACT Multimedia – Accademia del Cinema e della Televisione – Cinecittà Studios

Associazione Culturale TRABOCCHI LIBRI E ROSE

NUCLEORIFLESSO di Adina Pugliese – Laboratorio di idee per l’arte contemporanea

FASCINATION CINEMA – portale B-movies, cinema di genere

Direzione Artistica:

VITTORIO GIACCI – Critico cinematografico

Direzione Organizzativa:

LINO OLIVASTRI – Meta srl

Comitato curatori:

NICOLA RANIERI, critico cinematografico

JACOPO COCCIA, giornalista

ADINA PUGLIESE, artista e operatrice culturale

Ufficio stampa e segreteria:

ANDREA PRESSENDA, SILVIA MARIA DE ANGELIS, LAURA OLIVASTRI

Temi del Festival

Rassegna UN CINEMA SEMPRE PIU’ VASTO - Nuove proposte del cinema italiano

In questa rassegna verranno presentati film italiani recenti inediti per Vasto che hanno avuto riconoscimenti e premi a livello nazionale ed internazionale. Ogni opera sarà accompagnata dal regista e da uno o più interpreti di rilevanza nazionale: PULCE NON C’E’ di Giuseppe Bonito, ITAKER di Toni Trupia e CI VEDIAMO DOMANI di Andrea Zaccariello.

Rassegna FILM d’aMARE

La rassegna ha per tema il mare e proporrà opere in cui esso rappresenta l'habitat naturale di una vicenda o ne è esso stesso protagonista, come nel caso di ISOLE di Stefano Chiantini, UN CONSIGLIO A DIO di Sandro Dionisio, TUTTI I RUMORI DEL MARE di Federico Brugia e nei film cult L’AVVENTURA di Michelangelo Antonioni o UN MERCOLEDI’ DA LEONI di John Milius dedicato al mondo del surf.

Premio "Città del VASTO"

E’ stato istituito il Premio Cinematografico “CITTA’ DEL VASTO” da assegnare ai migliori film inseriti nelle due rassegne principali del festival.

Una giuria presieduta dal critico cinematografico Paolo Micalizzi

Valuterà i film in concorso e procederà con la premiazione il 23 agosto nel corso della serata conclusiva del Festival.

Concerto DANILO REA

Il 22 agosto, nei Giardini di Palazzo d’Avalos, concerto del noto pianista jazz Danilo REA compositore di musiche da film e collaboratore di importanti artisti quali Claudio Baglioni, Mina, Gino Paoli, ecc.

Omaggio a Michelangelo Antonioni

Il ricordo del grande cineasta italiano, scomparso sei anni or sono, si articolerà in:

a) mostra fotografica curata dal critico ferrarese (città natale dell'artista) Paolo Micalizzi dal titolo Omaggio a Michelangelo Antonioni - Immagini a futura memoria di un grande Maestro del cinema. La Mostra consta di 24 pannelli in cartoncino nero (dimensioni: 50x70cm) comprendenti documenti (locandine, fotografie, ritagli di stampa e altro) provenienti dall'archivio dello studioso atti a ricordare il prestigioso percorso artistico del cineasta.

b) presentazione del libro di Nicola Ranieri Amor Vacui. Il cinema di Michelangelo Antonioni pubblicato da Meta Edizioni. La presentazione sarà preceduta dalla proiezione dei cortometraggi Lo sguardo di Michelangelo (2004) di Michelangelo Antonioni e Lo sguardo alto (2008) di Vittorio Giacci.

c) proiezione del film L'avventura (1959) nella versione restaurata.

Alla manifestazione dedicata al maestro ferrarese parteciperanno il critico Paolo Micalizzi, l'autore del libro Nicola Ranieri ed Elisabetta Antonioni.

Rassegna “GENERI ALL’ITALIANA”

In collaborazione con la rivista web “Fascination cinema” verranno inserite produzioni cinematografiche di genere (b-movies) alle quali appartengono vari sottogeneri quali, “commedia all’italiana”, “spaghetti western”, “giallo all’italiana”, “horror” “poliziesco”, ecc.

Rassegna “BABY-FILM”

In collaborazione con la rivista web “Fascination cinema” verranno inserite produzioni cinematografiche dedicate al mondo dell’infanzia in una location suggestiva quale la spiaggia antistante lo scoglio del monumento alla “Bagnante”

Rassegna “Annotazioni Contemporanee”

All’interno della rassegna “Annotazioni Contemporanee”, in collaborazione con NUCLEORIFLESSO di Adina Pugliese e con l’Associazione Trabocchi Libri e Rose, Sara Basta e Mariana Ferratto propongono la loro opera di video-arte “Amuri amuri e broru di ciceri”.

Seminari “Vasto Film Festival”

In collaborazione con l’Associazione Trabocchi Libri & Rose, presso la Biblioteca Mattioli, si terranno seminari a tema in concomitanza con la presenza dei prestigiosi ospiti del Festival. Il programma prevede:

19 agosto – ore 18,00 – CINEMA E EDITORIA con Nicola Ranieri e Lino Olivastri

20 agosto – ore 18,00 – CINEMA FRA CRONACA E STORIA con Giuseppe Ferrara

21 agosto – ore 18,00 – CINEMA E SCUOLA – presentazione di ACT Campus con Vittorio Giacci

22 agosto – ore 18,00 – CINEMA E SCRITTURA con Anna Pavignano

Location

Giardini di Palazzo d’Avalos

- interviste ed incontri con gli ospiti

- proiezione film “cult”

- concerto “Danilo REA”

Arena delle Grazie

- proiezione film

Arena della Bagnante

- proiezione film

Biblioteca “Mattioli”

- segreteria generale

- mostra fotografica

- video arte

Programma generale FILM ed ospiti

18 AGOSTO

L'AVVENTURA (1959) di Michelangelo Antonioni

Ospiti: Elisabetta Antonioni, Paolo Micalizzi, Nicola Ranieri, Vittorio Giacci

ISOLE regia di Stefano Chiantini

Ospiti: Stefano Chiantini (regista)

19 AGOSTO

UN CONSIGLIO A DIO (2013) di Sandro Dionisio

Ospiti: Sandro Dionisio (regista), Vinicio Marchioni (attore)

TUTTI I RUMORI DEL MARE (2011) di Federico Brugia

Ospiti: Federico Brugia (regista), Salvatore Filocamo (attore)

20 AGOSTO

L’AEROPORTO FANTASMA (docu-fiction) di Giuseppe Ferrara

Ospiti: Giuseppe Ferrara

ITAKER (2012) di Toni Trupia

Ospiti: Toni Trupia (regista), Tiziano Talarico (attore)

PULCE NON C'E' (2012) di Giuseppe Bonito

Ospiti: Giuseppe Bonito (regista)

21 AGOSTO

CI VEDIAMO DOMANI (2013) di Andrea Zaccariello

Ospiti: Andrea Zaccariello (regista), Paolo Rossi (sceneggiatore)

VOCI NEL BUIO (2011) di Rodolfo Bisatti

Ospiti: Rodolfo Bisatti (regista), Laura Pellicciari (attrice)

22 AGOSTO

SUL MARE (2010) di Alessandro D' Alatri

Ospiti: Anna Pavignano (sceneggiatrice) Nomination all'Oscar per Il postino

23 AGOSTO

PREFERISCO IL RUMORE DEL MARE (2000) di Mimmo Calopresti

Ospiti: Mimmo Calopresti (regista)