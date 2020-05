Sin dalle prime ore del mattino il dolce suono delle campanelle ha riempito le vie del centro storico per l'edizione 2013 della tradizionale Sagra nel giorno di San Rocco. Tantissime persone si sono recate in piazza Rossetti per fare un giro tra le bancarelle e acquistare la campanella preferita. Spazio anche alla solidarietà, con gli stand dell'Avis, di Amici di Zampa, del canile di Lanciano e altre associazioni, per raccogliere fondi da destinare alle loro attività.

La Sagra delle campanelle di San Rocco è un appuntamento che di anno in anno si rinnova con la presenza di campane di tutte le forme e i materiali, con decorazioni classiche o legate ai temi di attualità. E così, oltre a quelle dipinte con le vedute della città e dei trabocchi, si trovano le campanelle con i personaggi dei cartoni animati, le squadre di calcio o quelle dedicate a Papa Francesco.

Sotto i portici degli ex palazzi scolastici si è svolta la seconda edizione di Scampanellando a San Rocco, appuntamento promosso dal Laboratorio Creta Rossa in collaborazione con l'amministrazione comunale. I bambini hanno preso d'assalto le postazioni dove potevano dipingere la loro campanella da portare poi a casa come ricordo della giornata.