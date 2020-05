La chiamata d'emergenza al 115 è arrivata pochi minuti dopo le 3 del mattino, per segnalare un'auto che stava andando a fuoco in corso Mazzini. Le fiamme, probabilmente partite dalla parte anteriore dell'auto, avevano avvolto una Mercedes parcheggiata lungo la strada, davanti ad all'attività commerciale del suo proprietario.

La violenza dell'incendio ha in pochi minuti distrutto quasi completamente l'autovettura, con le fiamme che hanno attaccato anche le due macchine posteggiate nelle immediate vicinanze. La Ford Escort in sosta davanti alla Mercedes ha riportato pochi danni, mentre in condizioni ben più gravi versa la Ford Fiesta parcheggiata dietro, che si presenta con tutta la parte anteriore bruciata. Con le tre auto in fiamme, il lavoro dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto è stato molto complesso, ma alla fine sono riusciti a spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona.

I residenti della zona sono stati svegliati dall'aria irrespirabile per il fumo e per gli scoppi di pneumatici e vetri. Sul posto anche una pattuglia di Polizia, per raccogliere elementi utili a risalire alla natura del rogo. Questa mattina gli uomini del Commissariato hanno ascoltato il proprietario dell'auto presa di mira dagli ignoti e ispezionato il luogo dell'incendio alla ricerca di elementi utili a determinare con certezza la natura dell'episodio.