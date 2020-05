"Domani si svolgerà la seconda edizione di Nottambula, la Notte bianca di San Salvo, dalle 19 all’alba in strada. La manifestazione riempirà la città di suoni, odori e colori e vedrà come ospite d’onore il comico Enzo Salvi". Lo annuncia una nota del Comune di San Salvo.

"Le vie della città si riempiranno di gente, che sarà coinvolta in diversi spettacoli con un programma che prevede l’esibizione di artisti di strada, Capoeira Ginga Camara Italia, Roxy e le Coyotine italiane (unico spettacolo in Abruzzo), spettacolo di parkour, ma sopratutto tanta musica dal vivo e dj set nei locali del centro con diretta radiofonica su Radio Delta 1.

Durante la serata verrà preparata anche una torta da 4 quintali che verrá distribuita gratuitamente dalle tre del mattino, oltre all’estrazione della Lotteria Nottambula.

All'interno della villa comunale verrá allestita un'area dedicata all'arte curata dalla pittrice Marianna D'Aulerio e in piú ci saranno delle esibizioni degli artisti che hanno partecipato a Italia's Got Talent.

Sarà attivato un servizio navetta che collegherá la marina di Vasto, la marina di San Salvo e la marina di Montenero Di Bisaccia con il centro di San Salvo per consentire a tutti di partecipare.

via Istonia (da via Aldo Moro alla villa comunale), via Cesare Battisti (da via Enrico Toti alle Poste), via Duca degli Abruzzi (dal semaforo fino alla villa comunale), via Roma, corso Umberto I, piazza Marconi, Piazza Giovani XXIII, corso Garibaldi (da via Mirandola all’arco Porta della Terra) e piazza Europa saranno interessate alla chiusura al traffico (con inizio dalle ore 12) a seguito di ordinanza comunale".