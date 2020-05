Gioia. È stato il titolo dello spettacolo ma anche il clima che c'è stato nel grande spettacolo in piazza Vittorio a Torino, in occasione del Confronto italiano del movimento giovanile salesiano.

Le urla e i canti degli oltre 1300 giovani, accompagniati da tantissimi salesiani e figlie di maria ausiliatrice, hanno coinvolto anche i passanti che con piacere si sono fermati a giocare e ad ascoltare il concerto tenuto dal gruppo musicale dei "The Sun". Sono stati loro, infatti, a scaldare e tenere in mano buona parte della serata non solo cantando, ma soprattutto dando testimonianza della loro fede e della loro conversione che li ha portati alla scoperta di una grande forza, Gesù.

Lo spirito che infuoca il cuore, che crea "un'onda perfetta", e dà la forza di andare avanti nelle difficoltà.

Lorenzo e Gigi Cotichella, i due conduttori della serata, hanno saputo reggere la piazza non facendo mai scendere il morale, proponendo canti, ban e giochi "interattivi", con istruzioni proiettate sul maxi schermo che dominava al centro del palco.

La grande festa ha lasciato un messaggio ben chiaro ai ragazzi: ci si può divertire sempre e vivere con Gioia la propria fede, senza aver paura di testimonarla per le strade della vita.

Nella giornata di ieri, invece, è partito il pellegrinaggio verso Colle don Bosco, luogo natio di don Bosco, passando per Chieri e Castelnuovo don Bosco. Da quest'ultimo paesino, dopo un brevissimo momento di preghiera nell'oratorio salesiano, i 1300 ragazzi sono partiti a piedi seguendo il "sentiero del Papa", pregando il rosario insieme. Passando per il luogo natio di San Domenico Savio, sono poi arrivati al "colle delle beatitudini giovanili", dove poi alle ore 22 è iniziata la veglia di preghiera presieduta da don Pier Fausto Frisoli, superiore dei salesiani d'Italia e medio Oriente.

Oggi, invece, giornata conclusiva proprio al Colle, dove i giovani avranno occasione di incontrare il rettor maggiore dei salesiani, don Pasqual Chavez, ponendogli alcune domande che, proprio loro, hanno preparato. Alle ore 11, infine, la santa messa conclusiva presieduta dallo stesso rettor maggiore, in ricordo della nascita di San Giovanni Bosco.

Per l'occasione telepace e TRSP Televisione trasmetteranno la messa in diretta televisiva mentre, su mgsitalia.it sarà possibile seguire lo streaming audio-video.

Aurelio Marinelli