Da oggi e fino al 22 luglio presso la Saletta "Rossetti" ci sarà la 12ª mostra personale di sculture in legno di Francesco Di Cicco. Protagonisti dell'esposizione saranno i trabocchi, realizzati con perizia da Di Cicco con materiali naturali. Di piccoli capolavori che riproducono in miniatura gli "antichi marchingegni per pescare", caratteristici della costa teatina.

L'ingresso alla mostra, ogni sera a partire dalle 21, è gratuito.