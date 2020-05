Il Film festival dell’austerity:

Sarà il Vasto film festival dell'austerity, quello che celebrerà la sua 18^ edizione dal 18 al 23 di agosto. Nell'antivigilia dell'inizio della rassegna cinematografica, si è tenuta stamani in municipio la presentazione ufficiale dell'evento, che quest'anno costerà 61mila 500 euro alle casse municipali: questa la cifra fornita dall'amministrazione comunale.

Cambiano gli organizzatori: il Vff 2013 è affidato alla Meta srl di Lanciano. Il calendario ufficiale verrà diramato nelle prossime ore. Non ci saranno i grandi nomi del cinema: budget ridotto vuol dire tagliare drasticamente la presenza di attori e registi noti al grande pubblico. "Sarà sempre meno passerella e sempre più rassegna di film di qualità", annuncia il sindaco, Luciano Lapenna. "Non avremo i grandi nomi, che costavano quanto tutto il Festival di quest'anno. Bisognava dare una svolta guardando alle promesse del cinema. Questo è un atto d'amore della nostra città verso il cinema".

Tra gli ospiti della rassegna, il regista e sceneggiatore Mimmo Calopresti.

Lo slogan di quest'anno è Un cinema sempre più Vasto. A presentare la 18^ edizione sono stati, oltre a Lapenna e all'assessore al Turismo, Vincenzo Sputore, il nuovo direttore artistico della manifestazione, Vittorio Giacci, e l'organizzatore tecnico, Lino Olivastri.

"Sarà - afferma Giacci - un'edizione all'insegna della qualità e della sobrietà, senza dare soldi a personaggi da passerella, in modo che il pubblico possa chiedersi ogni sera: cosa c'è? E non: chi c'è?". Le pellicole proiettate parteciperanno al concorso per l'assegnazione del Premio Città del Vasto. "Ogni film sarà accompagnato dal regista o dall'attore per creare un dialogo con i protagonisti".

Gli appuntamenti - Ogni giorno, alle 18, sono previsti i seminari, alle 19.30 l'incontro con l'ospite della serata, che verrà intervistato da Guido Barlozzetti, eccentrico giornalista Rai di Uno Mattina.

I film verranno proiettati alle 20.30 e alle 22.30. Tre le location degli appuntamenti: giardini di Palazzo D'Avalos, Arena comunale alle Grazie, e la nuova Arena della Bagnante, che verrà allestita per l'occasione sul tratto Nord della spiaggia di Vasto Marina. Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito.

"La sfida è ancora più bella e impegnativa per il budget che è sensibilmente ridotto, 60 mila euro complessivi", commenta Sputore. "Questa amministrazione crede nel valore della cultura e il primo successo è quello di non aver adoperato tagli per la sua promozione".