Si è rinnovata ieri la tradizione legata alla festa dell'Assunzione di Maria in cielo. Celebrazioni iniziate con l'omaggio ai caduti del mare. Il priore del Santuario della Madonna dei Miracoli, don Paolo Lemme, ha ricordato in particolare le vittime del recente incidente avvenuto nel porto di Genova in cui hanno perso la vita tanti uomini di mare. Sono stati il sindaco Remo Bello e il comandante della Guardia Costiera Giuliano D'Urso a deporre una corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti.

Il forte vento ha impedito lo svolgimento della processione in mare con la statua della Madonna portata dai pescherecci e così il corteo, preceduto dalle bandiere delle associazioni d'arma, ha raggiunto l'Hotel Calgary, dove c'era la statua della Madonna, portata poi in processione a spalla sul lungomare.

Al rientro nel cortile dell'albergo la conclusione della preghiera e la celebrazione della Santa Messa a cui ha partecipato un gran numero di fedeli, nel segno della devozione alla Madonna.