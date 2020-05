E' stato un atto teppistico. E' la pista investigativa più accreditata. Se negli anni scorsi a Vasto gli incendi dolosi d'auto erano classificabili come gesto intimidatorio o come ritorsione, ora diventano solo un modo con cui i vandali sfogano la loro rabbia. Prima lo facevano solo contro il patrimonio pubblico, ora si accaniscono anche sulla proprietà privata.

Un gesto vandalico. Così, dopo le prime indagini della scientifica e dell'anticrimine, viene rubricato dalla polizia l'incendio che ha distrutto in corso Mazzini la Mercedes di S.M., un commerciante di 48 anni, e danneggiato altre due auto in sosta nelle immediate vicinanze, una Ford Escort e una Ford Fiesta. E' accaduto stanotte, attorno alle 3.20, lungo l'asse viario principale della città.

Un Ferragosto di fuoco in cui "non c'è un motivo alla base gesto compiuto", spiega il vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di via Bachelet. "La vittima non ha avuto screzi con nessuno". Scartata, quindi, l'ipotesi della ritorsione.

Resta in piedi, invece, la pista della barbarie immotivata. Essendo un caso isolato, al momento non riconducibile ad episodi analoghi, non si può parlare di piromani. Ma, trattandosi di un episodio privo di movente, è ancor più inquietante: se qualcuno si diverte a bruciare le auto, tutti i cittadini sono potenziali vittime.