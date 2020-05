Egregio signor Sindaco,

date le dinamiche che si stanno verificando in questo momento a Vasto Marina, (blocco dell'accesso in spiaggia per i ragazzi che portano la legna per i falò, ndr) abbiamo colto l'occasione per scriverle questa lettera.



Siamo tre studentesse universitarie vastesi molto legate alla nostra città e per questo vogliamo contribuire al suo sviluppo in modo attivo con delle nostre considerazioni.



In primis, per quanto riguarda l'ordinanza che vieta l'ormai consolidata tradizione dei falò, vogliamo esprimerle il nostro disappunto sulle motivazioni date:

- l'impatto ambientale che questi provocano è irrisorio rispetto ai problemi reali che annualmente compromettono la salute dei bagnanti e la sicurezza della balneazione.



- per quanto riguarda le forze dell'ordine impegnate a reprimere questa consuetudine, a noi personalmente, sembra una situazione paradossale, perché da questa potrebbero scaturire problemi di sicurezza molto più gravi.



In secondo luogo, è opinione ormai diffusa che nell'ultimo periodo si stiano emanando ordinanze che sembrino scoraggiare piuttosto che incrementare il turismo giovanile. La nostra città sarebbe una meta turistica molto ambita dai giovani se solo le sue numerose qualità venissero sfruttate in maniera diversa.



La invitiamo a prendere in considerazione i nostri pensieri e a riflettere su queste parole.



Distinti saluti.



Luciana Di Risio

Marianna Spadaccini

Serena Marcucci