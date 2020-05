Tre location differenti: giardini di Palazzo D'Avalos, Arena comunale alle Grazie e, novità assoluta, l'Arena della Bagnante, che sarà allestita per l'occasione. Cambia la scenografia del Vasto film festival. Sei giorni di film e protagonisti per la 18^ edizione, in programma dal 18 al 23 agosto prossimi.

"Il 16 agosto la conferenza stampa di presentazione della rassegna cinematografica", annuncia Vincenzo Sputore, assessore al Turismo.

Stante l'indisponibilità del cortile di Palazzo D'Avalos - soggetto ad una serie di prescrizioni di sicurezza cui il Comune dovrà ottemperare, se vuole tornare a organizzare manifestazioni in quello spazio - il Vasto film festival 2013 si svolgerà in tre luoghi differenti, nel centro storico, ma anche sulla spiaggia di Vasto Marina dove, sull'arenile antistante il Monumento alla Bagnante, verrà allestita una sala all'aperto.